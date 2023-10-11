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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفي لفيتوريا وتريزيجيه قبل مباراة منتخب مصر وزامبيا

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ل منتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمراً صحفيا في الخامسة و الربع مساء اليوم بتوقيت مصر للحديث عن مباراة زامبيا الودية المقرر لها السابعة مساء غدا الخميس باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات .

كما يحضر محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر للحديث عن استعداد الفريق لودية زامبيا قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

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منتخب مصر يختتم تدريباته

يختتم منتخب مصر الوطني، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الأربعاء، تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر  المقرر لهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بنظيره منتخب زامبيا، غدا، الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتنقل مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وزامبيا على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، والتي أعلنت عن إذاعتها.

منتخب مصر فيتوريا زامبيا تريزيجيه أون تايم سبورتس

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