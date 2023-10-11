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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جميلة إسماعيل تتراجع عن ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة

جميلة إسماعيل
جميلة إسماعيل

أعلنت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، تراجعها عن الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد قرار الجمعية العمومية للحزب بعدم الدفع بها.

وقررت الجمعية العمومية لأعضاء وعضوات حزب الدستور أمس، العاشر من أكتوبر ٢٠٢٣ عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت جميلة إسماعيل، إنها وغيرها من الكثيرين في الحزب كانوا  يرون  أن من واجبهم العمل حتى اللحظة الأخيرة على انتزاع حقنا في المشاركة بكل السبل الدستورية، وانتزاع حق هذا الشعب في الاختيار والتغيير للأفضل وتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع مدى المؤيدين وتجذب قطاعات جديدة، وتطرح قضايا مسكوتًا عنها؛ مثل حق المرأة في تقلد المناصب العامة بالإضافة إلى قضايا أساسية أراها تسهم في دعم قيم المجتمع الديموقراطي.

وأكدت أنها تحترم  قرار الجمعية العمومية؛ أعلى سلطة في الحزب؛ وتلتزم به، معلنة تراجعها عن موافقتها على توصية المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا على ترشحي في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك إعمالاً للديموقراطية التي اخترناها طريقاً لحسم قراراتنا واحتراماً للقواعد التنظيمية للحزب التي تسري على الجميع من رئيسة الحزب حتى أحدث المنضمين له.

وأشارت إلى أنها كان بإمكانها استكمال الترشح بشكل مستقل، إلا ان اختيارها كان من البداية أن تكون المشاركة في سبيل تطور الأداء السياسي للحزب، وتدعيم فعالية كوادره في إشراك قطاعات شعبية مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الشأن العام.

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