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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لو طفلك مش بيحب المذاكرة بمفرده.. اتبعي هذه الخطوات.. لها مفعول السحر

نصائح لتشجيع الطفل
نصائح لتشجيع الطفل للمذاكرة بمفرده

مع بداية العام الدراسي ، يعاني كثير من الأمهات من رفض الطفل المذاكرة بمفرده أو حتى كتابة الواجبات المدرسية دون  ان تجلس بجواره وتساعده في كتابتها، وهو من الأمور المرهقة للأم خاصةً إذا كانت عاملة، والغريب في الأمر أن بعض الأطفال يستطيعون بالفعل الاستذكار بمفردهم وكتابة الواجبات دون مساعدة، ولكنهم يرفضون تأديتها إلا في وجود الأم، وهو نتيجة خطأ يقع فيه معظم الأمهات، عندما يعودن أطفالهن على المذاكرة لهم، والاعتماد عليهن في كل شيء يخص الدراسة وغيرها حتى عندما يتقدم في السنوات الدراسية، وفي هذا التقرير نرصد اهم النصائح  لتشجيع الطفل علي بدء المذاكرة بمفرده، وكيفية تشجيعه على ذلك..وفقا لموقع "healthy children


نصائح لتشجيع الطفل للمذاكرة بمفرده

⁃ يجب على الطفل الاعتماد على نفسه في المذاكرة بصورة كلية، والاستعانة بالأم فقط في الأجزاء التي يصعب عليه فهمها بمفرده مع نهاية المرحلة الأساسية أي من عمر عشر سنوات تقريبًا 
⁃ احرصي على منح الطفل فترات للراحة، فامنحيه عشر دقائق كل ساعة ليريح عينيه
⁃ تجنبي الصراخ أو عقابه كلما رفض المذاكرة وخاصةً مع الأطفال صغار السن،
⁃  البدء بتعويد الطفل على المذاكرة بمفرده كليًا بدايةً من المرحلة الإعدادية، حيث يصبح الطفل بالغًا بالقدر الذي يستطيع فيه المذاكرة والبحث عن الحلول والإجابات بمفرده دون مساعدة أحد

⁃ حاولي تشجيع الطفل ببعض الهدايا البسيطة كالأقلام الملونة والملصقات أو الألعاب عندما ينجز فروضه، وبالطبع لا تفعلي هذا على الدوام حتى لا تصبح المذاكرة مشروطة بالهدايا.

⁃ وفر له وسائل التعلم المناسبة واتركه يكتشف المعلومات بنفسه، وتأكد أنه لن ينساها أبدًا، فمثلًا إذا كنت تريد تعليميه لابد من تجنب تحفيظه وضغطه بالمعلومات.

 

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⁃ عدم ثقة الاهل باطفالهم الامر الي ينعكس على ثقتهم بانفسهم وبالتالي يشعرون بعدم القدرة على المذاكرة بمفردهم

⁃ قلة اهتمام الاهل باطفالهم وقسوتهم الامر الذي ينعكس سلبا على شخصياتهم ونفسياتهم ويجعلهم لا يعتمدون على انفسهم في الدراسة

⁃ دلال الاهل المفرط لاطفالهم الامر الذي يجعلهم يتكلون على الآخرين في كل الامور

⁃ ضغوط الاهل المبالغ بها تجاه الطفل، تجعله يعاني من صعوبة في الاعتماد على نفسه في الدراسة

⁃ ابتعاد الاهل قدر الامكان عن اسلوب التوبيخ ومعاقبة الاطفال وانتقادهم في حال  قصروا في واجباتهم المدرسية، لان هذا الاسلوب سيزعزع ثقتهم بانفسهم ويجعلهم اتكاليين.

⁃ تحفيز وتشجيع الطفل من الطرق التي تساعدهم في الاعتماد على انفسهم في الدراسة والمذاكرة، خصوصا انها ليست من الامور المسلية بالنسبة لهم.

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