نجحنا في تحويل العجر لفائض.. وزير المالية: الإعلان قريبًا عن مراجعة صندوق النقد

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن هناك إعلانًا قريبًا عن مراجعة صندوق النقد الدولي مع مصر.

وأضاف معيط في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي عربية"، أنه تم سداد 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن مصر نجحت في تحويل العجز إلى فائض مستمر بالموازنة العامة.

وأشار إلى أن معدل النمو المتوقع في الموازنة العامة الجديدة 4.1%، لافتًا إلى أن هناك 2.5 مليار دولار حصيلة طرح السندات بنهاية العام المالي الحالي.

وكشف أن المراجعة مع صندوق النقد الدولي قد تتم قبل نهاية هذا العام، موضحًا أن ارتفاع التضخم في مصر جاء بسبب تداعيات كورونا والتوترات الجيوسياسية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في بيان على موقعه الرسمي، أمس الثلاثاء، عن توقعه بنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري ليصل إلى 4.2% بينما خفَّض توقعاته للنمو في 2024 إلى 3.6%.

وتوقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع نسبته 0.5% عن توقعات يوليو.

لكن النمو لن يواصل مسيرته التصاعدية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.6% في العام المقبل.

كما قال صندوق النقد الدولي، في تقرير خفض فيه توقعاته للتوسع الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2023 قبل أن ينتعش في 2024، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.