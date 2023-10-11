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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: مصر تناقش مع واشنطن إيصال المساعدات إلى غزة

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلاً عن مصادر مصرية، اليوم الأربعاء، أن القاهرة تناقش مع واشنطن إيصال مساعدات لغزة مع وقف إطلاق نار محدود.

وأفادت مصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

وفي هذا السياق، ارتفعت أعداد شهداء غزة لتتجاوز 1000 شهيد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء وصل إلى 1055 شهيدًا في قطاع غزة و5184 جريحا.

وكان الرقم السابق على ذلك، هو  950 شهيدًا في غزة، بينما وصل المصابون لأكثر من 5000، ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 22 ألف مبنى سكني وعشرة مرافق صحية.

كما ألحقت أضرارا بـ48 مدرسة، وأدت إلى نزوح حوالي 260 ألف فلسطيني بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.

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