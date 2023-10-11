غارة إسرائيلية على قطاع غزة أثناء حديث مراسلة القاهرة الإخبارية

كشفت منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع بعد القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية أثناء حديث مراسلة القاهرة الإخبارية على الهواء، وقالت منى عوكل:" سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التي يشنها جيش الاحتلال".

وأضافت منى عوكل:" المستشفيات في قطاع غزة وصلت للحد الأقصى في التعامل مع الحالات المصابة ولا توجد مستلزمات طبية وهناك نقص شديد في الوقود وبالتالي لن يستمر عمل المستشفيات في قطاع غزة لفترة طويلة ".

ومن جانبه أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، أن قطاع غزة يعاني حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل .

وقال ملحم في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: " قطاع الطاقة في غزة لم يعد موجودا، فلا توجد كهرباء أو وقود وتم فصل جميع خطوط التغذية وتزويد الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي منذ أيام".

وأضاف ظافر ملحم: " يترتب على فصل الكهرباء الكثير من المآسي والمشكلات والكوارث، وستكون هذه مجزرة بحق الشعب الفلسطيني نتيجة توقف الكهرباء عن تزويد المرافق الحيوية مثل المستشفيات".