طوفان الأقصى.. وزير خارجية بريطانيا يهرب للاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار بإسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن وزير خارجية بريطانيا هرب للاحتماء في أحد المباني بعد دوي صفارات الإنذار في أوفاكيم.

وقد قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن وزير خارجية بريطانيا، جيمس كالفيرلي، وصل في زيارة تضامنية إلى إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت بريطانيا في بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا دعمها لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة العبرية، أن البرلمان الألماني وقف دقيقة صمت حدادا على أرواح ما لا يقل عن 1200 ضحية إسرائيلية قتلوا وسقطوا منذ بدء القتال صباح السبت.

ومن المنتظر أن يصل غدا الخميس وزير خارجية أمريكا في زيارة إلى المنطقة، تبدأ بإسرائيل ثم الأردن.