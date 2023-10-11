طائرات المقاومة تصل الجليل .. وإسرائيل تدق ناقوس الخطر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل دقت ناقوس الخطر في كل الجليل بعد دخول طائرات مسيرة تابعة للمقاومة الفلسطينية إلى شمال إسرائيل.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنها أطلقت دفعة من الصواريخ تجاه مستوطنات بئر سبع وأسدود.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في أسدود وبئر سبع ونتيفوت وغيرها من مستوطنات الجنوب.

رشقة كثيفة من الصواريخ باتجاه عسقلان

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، انطلقت رشقة كثيفة من الصواريخ باتجاه عسقلان وبئر السبع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات جنوب إسرائيل.