باحث من واشنطن: أسر النساء في طوفان الأقصى أعاد لأذهان الغرب مشاهد داعش

أكد الباحث عمرو صلاح، من واشنطن، أن هناك الكثير من الصور التي انتشرت وظهرت في الإعلام الأمريكي والغربي والتي كشفت جرائم ترتكب ضد المدنيين الإسرائيليين قبل هجوم غزة، مشددًا على أن في الأيام الأولى كان التركيز على الضحايا وأسر النساء والتي قامت به "حماس".

الإعلام الأمريكي تعاطف مع إسرائيل بسبب مشاهد قتل وأسر المدنيين

وأوضح "صلاح"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التركيز في الإعلام الغربي تحول من التركيز على الضحايا من الإسرائيليين في الأيام الأولى إلى مشاهد الدمار في غزة وضحايا فلسطين جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأشار الباحث عمرو صلاح من واشنطن إلى، أن جرائم أسر النساء في "طوفان الأقصى" أعاد في أذهان الغرب وأمريكا مشاهد "داعش" الإجرامية، موضحًا أن الإعلام الأمريكي تعاطف مع إسرائيل بسبب مشاهد قتل وأسر المدنيين، مؤكدًا أنه من غير الحقيقي أن الشعب الإسرائيلي يرفضون الحل السياسي، وهناك صعود لليمين المتطرف في إسرائيلي والناحية الأخرى اليمين في غزة وهو سبب تصاعد الأزمة القائمة.

ونوه الباحث عمرو صلاح من واشنطن، بأن الأمر في استمرار الحرب من عدمه مرتبط بضخ الأسلحة، مشددًا على أن هذه المرة عدد القتلى من الجانبين في العملية العسكرية كبير جدًا.

