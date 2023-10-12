تحذير عاجل من المستشار الألماني لحزب الله بشأن الصراع بين حماس وإسرائيل

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا تخشى أن تستخدم حركة المقاومة الفلسطينية حماس الرهائن كدروع بشرية.

وأضاف المستشار الألماني في تصريحات له، أنه يجب ألا يتدخل حزب الله اللبناني في القتال الدائر الآن بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

وأشار شولتس إلى أن حماس لم تكن لتتمكن من شن هجوم لولا الدعم الإيراني لها في السنوات الماضية، لافتا إلى أن صمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية عن هجوم حماس "مخز".

كما أعلن المستشار الألماني في حديثة، عن حظر أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في ألمانيا، مشيرا إلى أن برلين تعمل بكل قوة لتحرير جميع الرهائن بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.

وعلى جانب آخر، كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قبل اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل اليوم الخميس، عن سماح برلين لإسرائيل باستخدام طائرتين بدون طيار من طراز "هيرون" تستخدمهما القوات الجوية الألمانية في البلاد.

وقال وزير الدفاع الألماني، إن برلين ستقدم طائرتين بدون طيار طلبهما الإسرائيليون.

وأضاف أن هناك طلبات أيضا للحصول على ذخيرة للسفن ستناقش الآن مع الإسرائيليين، مضيفا أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل.