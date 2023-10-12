مباحث الدقهلية تكثف جهودها لضبط الجناة في مصرع عمدة قرية الخضيرى

تكثف مباحث الدقهلية جهودها لضبط الجناة والمتورطين في حادث إطلاق أعيرة نارية على عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز منية النصر، ما أودى بحياته.

ولقى عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية مصرعه اليوم، الخميس، متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة ةارية وفروا هاربين.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النيران على عمدة القرية، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية، وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار علي سميح مسعد عيد يوسف، 44 عاما، ويعمل عمدة قرية الخضيري، وفروا هاربين.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت سلسيل، وقبل وصوله المستشفى توفي.

فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى بميت سلسيل تحت تصرف النيابة.

