حماة الوطن بالقاهرة يناقش دور المرأة في الانتخابات الرئاسية.. صور

عقدت أمينة المرأة بالقاهرة اجتماعآ تنظيميا بالمساعدين وأعضاء هيئة المكتب بناء على توجيهات من اللواء صلاح المعداوي أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة، بقيادة د. صافيناز قنديل، أمينة المرأة بالقاهرة وعضو المكتب التنفيذي في حضور هيئة مكتب أمانة القاهرة وقيادات أمانه المرأة فى القطاعات والاقسام .

وتم خلال الاجتماع فتح نقاش وحوار بين السادة المساعدين لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة القادمة ، ووضع خطة للعديد من المهام والتى يتصدرها فى الأهمية دور المرأة القيادي ودورها المجتمعي وتأثيرها الايجابي وبشكل فعال فى المرحلة المقبلة ، والتأكيد على مزيد من تنظيم الجهود للوصول نحو الأفضل والاستعداد القوي للمرحلة القادمة من الانتخابات الرئاسية .

وهذا ما يؤكد عليه دائماً قيادات الأمانة العامة لحزب "حُماة الوطن" بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء اركان حرب أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ، والدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية .

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