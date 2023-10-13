بلينكن يصل الأردن للقاء الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت مبكر الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان، قادمًا من تل أبيب بعد زيارة استمرت يومًا، حيث أكد الدعم الأمريكي لإسرائيل.

ومن المنتظر أن يلتقي بلينكن مع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة في عمان، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وعقب انتهاء اجتماعاته، سيتوجه بلينكن إلى قطر، ضمن جولته بالمنطقة والتي تشمل كذلك الإمارات والسعودية، ومصر.

وقالت الخارجية الأمريكية الخميس، إن بلينكن سيتحاور خلال جولته مع الشركاء بشأن الجهود الرامية للمساعدة على منع اتساع رقعة الصراع وتأمين إطلاق الرهائن وتحديد سبل لحماية المدنيين.

وخلال زيارته لإسرائيل، قال بلينكن لنتنياهو "قد تكون لديكم القوة الكافية للدفاع عن أنفسكم بمفردكم. لكن ما دامت الولايات المتحدة موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك مطلقاً. سنكون دائما بجانبكم".

وحض بلينكن إسرائيل على ضبط النفس في ردها على حماس في قطاع غزة.