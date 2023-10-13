مفاجأة بـ12 سلعة غدا.. توجيهات حكومية بخفض الأسعار وإعفاءات ضريبية وجمركية

ينتظر المصريون غدا، العديد من الأخبار السعيدة، حيث تشهد الأسواق انخفاض أسعار السلع، بعدما نشر الحكومة العديد من القرارات في الجريدة الرسمية، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تخفيض بين 15% إلى 25%، ولعل أبرز القرارت نشرتها الدولة التي من شأنها خفض الأسعار كالتالي:

خفض تكاليف وقيمة الضريبة والجمارك.

الاعفاء الجمركي لـ12 سلعة تمهيدا لخفض أسعار في الأسواق بداية من السبت.

خفض أسعار 12 سلعة

وتتدخل الحكومة بهدف خفض أسعار السلع خلال الفترة الحالية وضبط الأسواق بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبالتالي تستفيد 12 سلعة من قرارات الإعفاء الجمركي، وهي السلع التالي:

الدواجن، والبط والأوز، والدجاج والديوك الرومي.

أحشاء وأطراف الموشي القابلة للأكل، سواء الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

لحوم الدواجن.

الألبان.

الزبد.

الجبن.

الشاي.

الدهون والشحوم الحيوانية والنباتية المهدرجة.

السكر.

المكرونة.

محضرات تستعمل في تغذية الحيوانات.

الأدوية.

قرار خفض أسعار 12 سلعة

قرار خفض أسعار 12 سلعة

مبادرة خفض أسعار السلع

وبعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، بدأت أسعار السلع في الانخفاض بالأسواق، وأبرزها الدواجن، والتي انخفضت بحوالي 8 جنيهات، في حين انخفض سعر كيلو السكر حوالي 3 جنيهات، كما شهدت أسعار الزيت انخفاضا أيضا، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في أسعار السلع، بداية من غدا السبت وفقا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية الأسبوع الماضي.

وتبلغ أعلى نسبة انخفاض أسعار بحوالي 25%، بهدف التيسير على المواطنين، مطالبة التجار والبائعين بضرورة الالتزام بالأسعار التي سيتم تحديدها، حيث أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق مبادرة انخفاض أسعار السلع، غدا السبت الموافق 14 أكتوبر 2023، وفق البيانات الحكومية.

وفيما يتعلق بالسلع التي تم الإعلان عن خفض أسعارها، ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسي، فهي كالتالي:

الفول.

العدس.

الألبان.

الجبن الأبيض.

المكرونة.

السكر.

زيت الطعام.

الأرز.

وأشار مجلس الوزراء، إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

أسعار الدواجن بعد خفضها

وكان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، أنه لأول مرة يتعاون القطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحدي أمام مصر، وهو نوعان الأول هو تحدي التضخم، والثاني هو ارتفاع أسعار السلع، وهم أكبر تحديان أمام مصر، وخلال الاحجتماعات السابقة في الاسابيع الماضية.

وأثمرت على توافق بشأن مواجهة مشكلات كانت تسبب التضخم، وبالتعاون مع الوزاراء المعنيين، سيتم تخفيض أسعار 7 سلع حتى 25% وفقا للمكون الاجنبي في هذه السلع، مؤكدا أن التعاون سوف يستمر، لمواجهة التحديين، وفقا لاليات السوق.

وجاءت أسعار بيض المائدة بـ 115 جنيها بدلا من 124 جنيها.

أسعار الدواجن التسليم الحي 65 جينها من المزرعة.

أسعار الدواجن المجمدة 100 جنيها.

تفاصيل مبادرة الحكومة

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، أنه تم العمل مع اتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار السلع الأساسية، وتم الاستماع لمشكلات اتحاد الصناعات والمسئولين، فيما يتعلق بتوفر السلع، على أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا بالأسعار، مشددا على أنه سيكون هناك تسهيلات وافراجات عن البضائع، وسيتم مواجهة كل من يتلاعب في الأسعار، وأي نوع من زيادة الأسعار لن يكون مسموح به، والدولة ستتحرك لخفض أسعار السلع الرئيسية، موضحا أن هناك 7 سلع سينخفض أسعارها من 15% إلى 25%.

وشدد على أن مصر جزء من الأزمات التي تمر على العالم، والحكومة لديها الرؤية على مواجهة ذلك، وستعلن تباعا عن التدابير اللازمة لمواجهة هذه الضغوط التحديات ورفعها عن كاهل المواطن المصري، مشير إلى أن هدف الحكومة هو العمل على كيفية التحكم في الأسعار والتضخم وتعميق الصناعة المحلية وتعميق الصناعات واتخاذ الإجراءات والتي تم عرض جزء منها في مؤتمر حكاية وطن.

وأضاف أن اليوم كان الهدف هو كيفية السيطرة على الزيادة فى الأسعار، خاصة زيادة المنتجات الغذائية، معقبا: “ التقيت مع كل الزملاء الموجودين لأننا نقدر دور القطاع الخاص المصري الوطني ودائما يقف مع الدولة المصرية فى الظروف العاجلة وله مواقف عديدة على مدار الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الشغل الشغل مع الوزراء والقطاع الخاص، هو استهداف مجموعة السلع الرئيسية وعمل خفض حقيقي بالأسعار يشعره المواطن المصري.