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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحركات جديدة بسوق الذهب.. سعر الدولار اليوم وآخر مستجدات الطقس|أخبار تهمك

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أسعارالذهب.. قدم موقع صدى البلد  مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 13-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب ، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2731 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2390 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2028 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 19120 جنيه.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.85 جنيه للبيع، و 32.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.6 جنيه للبيع، و37.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.10  جنيه للبيع، و99.76 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”،  إن الأجواء الخريفية المعتدلة مستمرة اليوم أيضًا؛ نتيجية تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزء من من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على انخفاض درجات الحرارة.
 

طقس اليوم الجمعة
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى تتراوح على القاهرة الكبرى ما بين الـ 29 والـ 30 درجة مئوية، حيث تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء معتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط، أما المحافظات الجنوبية فتسود أجواء حارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء لطيفة في الساعات الأولى من الليل، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، لافتة إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة في هذه الأوقات.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 21
الإسكندرية 27 - 21
الإسماعيلية 31 - 20
الغردقة 33 -25
أسوان 36 - 25
سوهاج 34 - 21
المنيا 31 - 20
 

الذهب الدولار الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم الجمعة

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