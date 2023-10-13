مظاهرات حاشدة في الأردن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة | فيديو

نظم الآلاف من أبناء الشعب الأردني وقفات تضامنية في مختلف محافظات المملكة ، حيث ندد المشاركون فيها بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها.

طالب المشاركين في الوقفات - بحسب صحيفة هلا اخبار - المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الغاشم، الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

كما انطلقت مسيرة تضامنية بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني تعبيراً عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعمًا للشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية .

وأكدوا دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .

وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني.

فيما نظمت فعاليات شعبية عقب صلاة اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي غربي العاصمة عمان، نصرة لأهالي قطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم على المدينة وغلافها.

وندد المشاركون في الوقفة التضامنية بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن ودعاة السلام في العالم، القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان على غزة ومحيطها.