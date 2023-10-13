أزيلوا محتواكم الضار | اتهامات خطيرة لـ تيك توك بسبب طوفان الأقصى

تشهد فلسطين المحتلة اجتياحا مسلحا شرسا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أطلقت حماس طوفان الأقصى السبت الماضي ، بينما اتهم رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، شركة «تيك توك» بشأن انتشار معلومات مضللة على منصتها في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

ومنح بريتون مدة 24 ساعة للرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» لتكثيف الجهود لإزالة المحتوى غير القانوني والضار من تطبيق الفيديو القصير من أجل الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA).

ويفرض قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي، على منصات الإنترنت ومحركات البحث الكبيرة جداً بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام، وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.



يأتي تحذير بريتون في رسالة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي «Bluesky» قال فيها إن لديه مؤشرات على أنها تُستخدم لنشر محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة في الاتحاد الأوروبي بعد الأحداث الأخيرة بين إسرائيل و«حماس».