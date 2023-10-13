ماذا حدث في تل أبيب بعد إطلاق كتائب القسام رشقات صاروخية| فيديو

دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، قبل وقت قليل، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023؛ بعد إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية على تل أبيب، التي شهدت انفجارات ضخمة.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية تحذيرات من قصف صاورخي وقذائف في تل أبيب، بمناطق ريشون لتسيون، جفعتايم، غانوت، أزور، مشمار شيفا، حولون، هرتسليا، رمات غان، بني براك، جفعات شموئيل، أشدود، شتوليم، وسدي عوزياهو.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطينيا بينهم 583 طفلا، إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.