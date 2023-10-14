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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تحظر الكوفية الفلسطينية في مدارس برلين

أرشيفية
أرشيفية

حظرت سلطات ولاية برلين الألمانية ارتداء الكوفية الفلسطينية في المدارس، زاعمة أنها تشكل "تهديدًا للسلام".

وذكرت النائبة عن التعليم كاثرينا جونثر- فونش، في رسالة إلى المدارس، أن “أي سلوك توضيحي أو تعبير عن الرأي يمكن فهمه على أنه تأييد أو موافقة على الهجمات ضد إسرائيل”، مشيرةً إلى أن هذا الأمر "يمثل تهديدًا للسلام المدرسي في الوضع الحالي، وهو محظور".

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وبالإضافة إلى الرموز المباشرة مثل حماس وحزب الله، فإن الحظر يشمل "الرموز والإيماءات والتعبير عن الرأي الذي لا يصل إلى حد المسؤولية الجنائية، بما في ذلك الكوفية".

وحظرت المسؤولة أيضا ملصقات: "فلسطين حرة" التي تحمل نقوشاً، أو خريطة إسرائيل بألوان علم فلسطين، مضيفة أن"مثل هذه التصرفات والرموز تعرض السلام المدرسي للخطر في الوضع الحالي".
 

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