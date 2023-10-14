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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: القطاع الخاص شريك أساسي فى التنمية.. وبرنامج الطروحات حقق أهدافه

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرحلة الأولى لطروحات الشركات حققت الهدف منها، فى تحقيق رصيد دولارى لمصر، مشيرة إلى أنك القطاع الخاص هو الشريك الأساسى فى التنمية فى مصر .

وأشارت "الكسان" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، إلى أن عمليات طرح الشركات تستلزم عدة إجراءات والتى تستغرق الكثير من الوقت، فى إتخاذ الإجراءات والطرح، قائلا"مش كل ما يتم التفاوض فيه يعلن، والإجراءات تستغرق وقت وبعدها يتم الطرح".

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة تتجه إلى زيادة كم من الإطراحات فى الفترة القادمة، لانها تتعلق بمشاركة القطاع الخاص وتنازل الحكومة عن الكثير من المشروعات التى تقوم بها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة .

ويأتى هذا فى إطار تحديد الدكتور محمد معيط وزير المالية للشركات المؤهلة التى سيتم طرحها فى الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارت دولار، ولفته فى حرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص، وتأسيس بنية تحتية قوية وإلغاء المعاملة المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص وتعظيم قدرة التنافس بين القطاعين العام والخاص.

القطاع الخاص الطروحات الطروحات الحكومية مجلس النواب النواب البرلمان

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