هل تستطيع إسرائيل فتح جبهتين في وقت واحد ضد غزة وجنوب لبنان؟

قال العميد اللبناني المتقاعد والخبير الأمني والاستراتيجي ناجي ملاعب، إن إسرائيل لا تستطيع القتال على جبهتين، وطالما المقاومة الفلسطينية قادرة على الرد على القصف الإسرائيلي، بالرشقات الصاروخية وعلى استعداد للاجتياح البري لذا لن يستوجب الوضع فتح الجبهة الأخرى بين حزب الله والاحتلال.

وأوضح العميد اللبناني المتقاعد والخبير الأمني والاستراتيجي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاحتلال الإسرائيلي يضغط دبلوماسيا بواسطة الولايات المتحدة على حزب الله، لعدم فتح جبهة في جنوب لبنان، ولكن بالنظر إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنها "حرب انتقامية وهذه هي البداية ونحن أمام شرق أوسط جديد"، ربما يسعى لاستغلال التواجد العسكري الأمريكي في شرق المتوسط للاعتداء على حزب الله في لبنان أو سوريا.

وأشار "ملاعب" إلى أنه نتيجة للتطورات في السنوات الماضية على الساحتين السورية واللبنانية، فإن التنسيق بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية تزايد بشكل ملحوظ.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي حذر فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من انصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال قوافل النازحين وتسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش القطاع حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.