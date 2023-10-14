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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يسمح لسكان غزة بالتحرك حتى 4 عصرا

عدوان الاحتلال
عدوان الاحتلال

سمح الجيش الإسرائيلي  لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين حتى الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.


قالت الأمم المتحدة ان التقديرات تظهر أن عشرات الآلاف في غزة فروا بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء ما يعمل على مفاقمة الأوضاع بشكل كارثي، وفق ما ذكرت صحف دولية. 


ذكرت الأمم المتحدة ان أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا داخليًا في غزة قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلية.
كما ذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ان دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة "مستحيلة تماما".

بعد ان استهدف طيران الاحتلال غزة بالقصف العنيف  صباح اليوم، جرى انتشال جثامين شهداء من شقة سكنية قصفها الاحتلال في حي الشيخ رضوان بغزة.
كما وصول 3 شـــهـداء لمشفى ناصر في قصف منزل عائلة الأغا قرب مسجد السقا وسط خانيونس جنوب قطاع غزة.


استهدف طيران الاحتلال سوق مخيم النصيرات قبل قليلا في استمرار لاستهدافه المدنيين.
قالت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات حربية للاحتلال الاسرائيلي واصلت قصفها منذ قليل على المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة.


يعد ذلك لحالة العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بزعم تدمير حماس.
وقام  طيران الاحتلال بقصف منزل وسط خانيونس. 
وقبلها قامت طائرات الاحتلال الحربية باستهداف منزل في منطقة الفاخورة بمعسكر جباليا.

في الضفة الغربية المحتلة قالت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاماً) في أريحا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصل مستشفى أريحا الحكومي مصاباً برصاصة في الرأس.

بلغت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان 1900 شهيداً ونحو 7696 جريحا، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة، هذا غير شهداء الضفة الغربية المحتلة الذين اسقطهم رصاص الاحتلال بالعشرات.
 

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