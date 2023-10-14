حزب الله يدين التجاهل الدولي لوقوع ضحايا من الصحفيين على يد قوات الاحتلال في لبنان

أدان حزب الله اللبناني الانحياز الأعمى الذي مارسته مؤسسات دولية في التعامل مع قضية الصحافيين الذين استهدفهم الاحتلال جنوب لبنان أمس.
كما استنكر الحزب التجاهل المتعمد للأمين العام للأمم المتحدة واليونيفيل والبيت الأبيض ورويترز للجهة التي استهدفت الصحافيين.
وقال الحزب : "إسرائيل" هي الجهة المعتدية التي قتلت الصحافي عصام العبد الله بشكلٍ واضح وقاطع لا ريب فيه وأمام مرأى الصحافيين.
وأوضح الحزب أن التجاهل المقصود هدفه عدم إدانة العدو الإسرائيلي والاستمرار في حملة التضليل التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
كما طالب الحزب المؤسسات الإعلامية وكافة الإعلاميين الأحرار بكشف الحقيقة الساطعة وإدانة المجرم الذي يقتل الصحافيين.