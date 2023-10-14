وزير الخارجية الأردني: الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين تدفع المنطقة نحو الهاوية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في كارثة إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد الصفدي، أن التحركات الإسرائيلية تدفع المنطقة نحو الهاوية.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي "أمر إخلاء جماعي" أمس الجمعة، حيث طالب فيه جميع سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء إلى المنطقة الجنوبية خلال 24 ساعة.

وذكرت تقارير سابقة أن "أمر الإخلاء" الذي أصدره الجيش الإسرائيلي إلى غزة أثار انتقادات شديدة من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وأطراف أخرى. وأصدرت الجامعة العربية بيانا أمس الجمعة، أدانت فيه طلب إسرائيل إخلاء سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب، معتبراً ذلك "جريمة حرب جديدة" ترتكبها إسرائيل، ودعت المجتمع الدولي إلى الاتحاد لوقف تصرفات إسرائيل.