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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدأ بكحة دم|قصة مرض نادر هاجم المخرج أحمد ثروت في 30 دقيقة

المخرج أحمد ثروت
المخرج أحمد ثروت

بثت فضائية صدى البلد تقريرا يفيد اخر التطورات الصحية للمخرج أحمد ثروت والمرض الذي هاجمه في ٣٠ دقيقة، حيث بدء بكحة دم إلى عدم الحركة فهو مرض نادر جدا.

هو المخرج احمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت، والذي عاش فترة عصيبة مع مرض نادر هاجمه، هذا نا رواه من تفاصيل معاناته مع المرض والذي تعافي منه عقب رحلة علاج طويلة، والذي خاضها في المستشفي.


حيث قال المخرج محمد ثروت، إنه كان في عمله وفوجئ بإصابته بكحة مصحوبة بدم، شعر وقتها بعدم توزان ثم وجد نفسه  غير قادر على المشي على الأرض وكل هذا حدث في ٣٠ دقيقة فقط، حيث كان يقود السيارة وفوجئ أن عينه اغلقت، شعر بتنميل في قدميه.

تم تشخيص المرض بشكل غير صحيح

في البداية كان سيذهب إلى المنزل للراحة ولكن خطيبته اصرت عليه بالذهاب إلى المستشفي لتلقي العلاج، ولكنه لم يفعن طبيعه حالته لأنه مرض نادر، كما إن تشخيصه لم يكن صحيحا.

مصاب ب “ متلازمة ميلر فيشر” وهو مرض سريع الأنتشار

اعتقدوا في المستشفي انه مصاب بجلطة في أحد الشرايين ، ولكن اتضح في النهاية انه مريض ب متلازمة ميلر فيشر، وقد أكد المخرج أحمد ثروت أن هذا المرض سريع الإنتشار في الجسد والذي يؤدي الي فقدان البصر بعدها السكتة الدماغية.

أحمد ثروت كحة دم عدم الحركة مرض نادر جدا فقدان البصر السكتة الدماغية

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