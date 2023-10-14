5 ساعات.. الخارجية الأمريكية تنسق مع مصر لفتح معبر رفح

نقلت وكالة رويترز للأنباء اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تنسق مع مصر لفتح معبر رفح من غزة.

وأوضحت الخارجية، أنها تنسق مع مصر وقطر وإسرائيل لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر اليوم من الساعة 12 ظهرا إلى 5 مساء.

وقالت فضائية "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت إن هناك تجهيزات تجري عند معبر رفح لإخراج عدد من الإصابات الخطيرة إلى مصر بعد جهود لفتح ممر آمن للحالات المستعجلة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أبلغت سفارتي الولايات المتحدة والسويد، مواطنيهم في قطاع غزة بالتوجه إلى معبر رفح لإخراجهم من القطاع.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.