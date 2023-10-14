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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح، وفقا للجدول الزمني، سيتم عرض تقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

أثناء تفقده مشروعات بورسعيد| مدبولي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقب تفقده عددًا من المشروعات بمحافظة بورسعيد، : “ القرية السياحية كانت أطلالا وبالشراكة مع القطاع الخاص وبعد أن كانت تسبب خسائر للحكومة أصبحت تدر عائدا”.
 

ملك الأردن يتوجه إلى أوروبا لحشد الدعم لإنهاء الحرب في غزة
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يغادر البلاد، اليوم السبت، في جولة أوروبية من أجل حشد الدعم من الزعماء هناك لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية تعلن أسماء 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية
أعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق باب طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني: المستلزمات الطبية في غزة مهددة بالنفاد
قال محمد فتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إنهم يواجهون وضعًا إنسانيًا كارثيًا في قطاع غزة، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف عن الخدمة بسبب شح في الوقود، والمستلزمات الطبية مهددة بالنفاد.

 

البحوث الفلكية يكشف تفاصيل كسوف الشمس الحلقي.. الموعد والأماكن
تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن ظاهرة كسوف الشمس الحلقي، قائلًا إن ظاهرة الكسوف تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، حيث يحجب أشعة الشمس من السقوط على الأرض، وقد يكون الكسوف جزئي وكلي وحلقي.
 

 

بـ الشال الفلسطيني.. أعضاء البرلمان العربي يقفون دقيقة حداد على أرواح الشهداء
بدأ البرلمان العربي أعمال اجتماعه اليوم في القاهرة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء والضحايا الذي فقدهم الوطن العربي مؤخرا، وذلك بمشاركة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وجميع المشاركين بالجلسة الافتتاحية للاجتماع.

 

رفعت فياض يكشف سر التدخل الروسي في القضية الفلسطينية
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض: إن التحركات الروسية في القضية الفلسطينية جاءت لأنها من الدول التي لها حق الفيتو، موضحا أن أي اقتراح سوف تقوم به روسيا سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية علي رفضه.

 

تقلوا الملابس.. تعرف على أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار في بعض المحافظات
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يحدث فيه تقلبات جوية سريعة وحادة واحتمالية فرص سقوط الأمطار تكون أكبر.

 

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

التوك شو الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق الترشح الوزراء الأرصاد

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