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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قافلة مؤسسة أبو العينين تواصل طريقها إلى الشعب الفلسطيني| صور

قافلة مؤسسة أبو العينين
قافلة مؤسسة أبو العينين

تحركت قافلة مؤسسة أبو العينين لدعم الشعب الفلسطيني، في طريقها إلى معبر رفح؛ بعد تجهيزات واستعدادات عاجلة. 

وشارك عدد كبير من متطوعي مؤسسة أبو العينين، في تجهيز قافلة الدعم لشعب فلسطين، منذ ساعات الصباح الأولى، وتجهيزها للشحن في أسرع وقت.

قافلة ضخمة من مؤسسة أبو العينين

وتقدم مؤسسة أبو العينين الخيرية، قافلة ضخمة، أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وشاركت مؤسسة أبو العينين، بتقديم 30 طن مواد غذائية، و2000 لحاف، وعدد ضخم من المتطوعين. 

حملة تبرع لصالح مصابي غزة

كما شاركت مؤسسة أبو العينين، في حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا المصابين والجرحى في غزة، بتعليمات من النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة ووكيل البرلمان، والذي وجه بوضع كل الإمكانيات لمساندة ودعم أهالينا في غزة وفلسطين. 

وأكدت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مؤسسة أبو العينين كعضو مؤسس في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكلت فريق عمل من قياداتها؛ للمشاركة في القافلة الضخمة التي أطلقها التحالف لدعم أهالي غزة، من خلال تقديم أقصى ما يمكن من مساعدات، في أقصر وقت ممكن، وقد تم تجهيز 30 طن مساعدات غذائية، و2000 لحاف بصورة عاجلة.

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