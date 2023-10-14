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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث "الغنايم" تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مخنوقة داخل منزلها

جثة
جثة

تكثف مباحث مركز شرطة الغنايم في أسيوط جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها مخنوقة داخل منزلها بقرية دير الجنادلة.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من مستشفى الغنايم المركزي بوصول " نجلاء. ه. ب" 25 عاما، جثة هامدة إثر تعرضها للخنق وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم إلى منزل الضحية لإجراء التحريات ومعرفة ملابسات الحادث، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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