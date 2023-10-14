أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، أحد المنشورات التي تهاجم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي؛ بسبب رؤية الجماهير أن فخر العرب لا بد أن يشارك في دعم فلسطين.

وخلال المنشور، علَّق “نصر صلاح” شقيق محمد صلاح، على المنشور الذي يهاجم شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: “يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟”.

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يذكر أن الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تعرض لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا؛ بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة، الذي دُمر؛ بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل رواد السوشيال ميديا، عن سبب صمت الفرعون المصري محمد صلاح، وعدم تحدثه عن أحداث غزة، أو حتى التعليق أو النشر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتابعها الملايين من الجماهير المحبة لـ محمد صلاح حول العالم، وليس الوطن العربي فقط.