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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

صلاح وشقيقه
صلاح وشقيقه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، أحد المنشورات التي تهاجم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي؛ بسبب رؤية الجماهير أن فخر العرب لا بد أن يشارك في دعم فلسطين.

وخلال المنشور، علَّق “نصر صلاح” شقيق محمد صلاح، على المنشور الذي يهاجم شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: “يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟”.

IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢٢٢٢٢٨
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢٢٢٢٢٨

يذكر أن الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تعرض لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا؛ بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة، الذي دُمر؛ بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل رواد السوشيال ميديا، عن سبب صمت الفرعون المصري محمد صلاح، وعدم تحدثه عن أحداث غزة، أو حتى التعليق أو النشر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتابعها الملايين من الجماهير المحبة لـ محمد صلاح حول العالم، وليس الوطن العربي فقط.

IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢٢٢٢٢٨
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢٢٢٢٢٨
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢٢٢١٥٦
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢٢٢١٥٦
محمد صلاح نصر شقيق محمد صلاح فلسطين الاحتلال الاسرائيلي أحداث غزة

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