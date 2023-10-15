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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق اسم طبيب الغلابة على دوران "كيتشنر" بطنطا .. تفاصيل

الدكتور محمد مشالي
الدكتور محمد مشالي طبيب الإنسانية

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تغيير اسم دوران كيتشنر بشارع سعيد بمدينة طنطا، بناء على الطلب المقدم من الإعلامى محمد الغزيرى.

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وكان الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، اقترح تسميته بدوران " محمد مشالى" المعروف بطبيب الغلابة، وتقرر عرضه على المجلس التنفيذى القادم لاقرار الاسم الجديد.

وبحسب الطلب المقدم من الإعلامى محمد الغزيرى، بأن  تسمية هذا الدوران كانت فى ظل وجود الإحتلال الإنجليزى لمصر والذى بدأ عام 1882 وانتهى عام 1952 بجلاء أخر جندى بريطانى عن مصر، والجنرال الإنجليزى كيتشنر الذى سُمى هذا الميدان باسمه، كان مناهضا للحركة الوطنية المصرية، وأصبح المندوب السامى البريطانى بعد اللورد كرومر عقب أحداث دنشواى عام 1906، وهو أول من ساهم فى ضياع القدس العربية، لأنه قدم صورة تفصيلية عن فلسطين أصبحت فيما بعد النواة الأساسية لتوطين اليهود فى القدس الشريف.

 

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كما أن لهذا الجنرال مجازر  ضد الإنسانية حيث قام بتفجير قبر المهدى، قائد الثورة المهدية (ثورة الدراويش فى السودان 1881م - 1891م) وألقى جثمانة فى النيل، ويُقال أنه أخذ رأسه ولعب بها الكرة وحولها لوعاء حبر، كما ارتكب مجازر وقتل أكثر من 22 ألف إنسان، وهو ما جعل "تشرشر" رئيس وزراء بريطانيا نفسه يقول بأن ما ارتكبه " كيتشنر " مذبحة لا إنسانية .

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وأوضح " الغزيرى " أنه بعد 23 يوليو 1952 قام الضباط الأحرار بتغير اسم شارع كيتشنر فى بورسعيد ليصبح اسمه شارع 23 يوليو، كما تم تغيير اسم مستشفى كيتشنر بمحافظة القاهرة لتصبح مستشفى شبرا العام، وكذلك تم تغيير جميع الشوارع والميادين التى تحمل اسم الطاغية كيتشنر فى جميع محافظات مصر، عدا فقط الدوران المذكور بشارع سعيد بطنطا.

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