أخبار الفن.. سبب عدم زواج حاتم صلاح وراندا عبد السلام تكشف تفاصيل شخصيتها

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها عن حاتم صلاح.

أعرب الفنان حاتم صلاح عن حبه الكبير للفنان أحمد مكي، وذلك بعد أن تعاون معه في مسلسل الكبير أوي 7، حيث أشار إلى أن مكي صديق وفي، تعلم منه الكثير خلال تصوير مشاهده في المسلسل، كما أن الجمهور ارتبط بشخصيته في المسلسل بشكل كبير.

كشف الفنان حاتم صلاح أسباب عدم زواجه حتى الآن، إذ أكد أنه انشغل بالفن، وأنه يرى أن الفنان عبارة عن مشروع يحتاج لشخص يطوره ويقدر ظروفه الخاصة، وحياته الغير مستقرة، كما أشار إلى أنه حاليًا أصبح يعيش مع الكلاب، هذه المخلوقات التي تعمل منهم الرحمة والتسامح.

كشف الفنان حاتم صلاح الصعوبات التي مر بها، خلال مشواره الفني، إذ أشار إلى أنه عمل في البداية مساعد مخرج، وبدأ يتطرق في الوسط حتى أصبح نجمًا يشارك في العديد من الأعمال، مؤكدًا أنه رفض الاستلام في البداية والتنازل عن حلمه.

كشفت الفنانة راندا عبد السلام عن مشاركتها بحكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل" 55 مشكلة حب "، والتي يتم عرضها في الوقت الحالي.