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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. سبب عدم زواج حاتم صلاح وراندا عبد السلام تكشف تفاصيل شخصيتها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها عن حاتم صلاح.

 

حاتم صلاح: أحمد مكي صاحب جدع.. والباروكة بقيت مرتبط بيها

أعرب الفنان حاتم صلاح عن حبه الكبير للفنان أحمد مكي، وذلك بعد أن تعاون معه في مسلسل الكبير أوي 7، حيث أشار إلى أن مكي صديق وفي، تعلم منه الكثير خلال تصوير مشاهده في المسلسل، كما أن الجمهور ارتبط بشخصيته في المسلسل بشكل كبير.


حاتم صلاح: لم أتزوج.. عايش مع كلبتين بيناموا معايا على السرير

كشف الفنان حاتم صلاح أسباب عدم زواجه حتى الآن، إذ أكد أنه انشغل بالفن، وأنه يرى أن الفنان عبارة عن مشروع يحتاج لشخص يطوره ويقدر ظروفه الخاصة، وحياته الغير مستقرة، كما أشار إلى أنه حاليًا أصبح يعيش مع الكلاب، هذه المخلوقات التي تعمل منهم الرحمة والتسامح.

حاتم صلاح: شقيت سنين.. وضحيت بكل حاجة من أجل الفن

كشف الفنان حاتم صلاح الصعوبات التي مر بها، خلال مشواره الفني، إذ أشار إلى أنه عمل في البداية مساعد مخرج، وبدأ يتطرق في الوسط حتى أصبح نجمًا يشارك في العديد من الأعمال، مؤكدًا أنه رفض الاستلام في البداية والتنازل عن حلمه.

 

راندا عبد السلام تكشف لـ صدى البلد: شخصية نور أثرت عليها نفسيا

كشفت الفنانة راندا عبد السلام عن مشاركتها بحكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل" 55 مشكلة حب "، والتي يتم عرضها في الوقت الحالي.

حاتم صلاح

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