بشير عبد الفتاح: مصر وتركيا ستعملان على الحشد للضغط على إسرائيل لوقف العدوان

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، ان مصر وتركيا تربطهم علاقات قوية مع إسرائيل وفلسطين، مما يعمل على تسريع جهود وقف العدوان على غزة.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن تنسيق العلاقات بين مصر وتركيا سيعود بالنفع على قضايا المنطقة، وأهمها القضية الفلسطينية.

السعي نحو السلام.

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن مصر وتركيا ستعملان على الحشد العربي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، والسعي نحو السلام.