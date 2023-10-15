بعد حملات لصالح الشعب الفلسطيني.. تعرف على فوائد التبرع بالدم والفئات الممنوعة

تضامنا و دعما للشعب الفلسطيني الشقيق واهالي غزة اطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم ، كما قام اعضاء حملة الرئيس السيسي بالتبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطنين .. والتبرع بالدم من الاشياء و المبادئ الإنسانية الجيدة ، ويسعى الكثير من الأشخاص إلى القيام به؛ لمساعدة المصابين والمرضى، ورغم كونها مهمة انسانية نبيلة إلا ان لها فوائد كثيرة علي الصحة ، كما ان هناك اشخاص ممنوعون من التبرع لظروف صحية ..نرصد في هذا التقرير فوائد التبرع والفئات الممنوعة منه وبعض الاضرار التي قد تلحق ببعش الاشخاص وفقا لموقع ‏medicoverhospitals

ما هو التبرع بالدم

التبرع بالدم هو إجراء طبي تطوعي، يتم من خلال نقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص آخر مريض يحتاج الدم، كما يستخدم هذا الدم أثناء الجراحة أو الحوادث أو بعض الأمراض التي تتطلب نقل بعض مكونات الدم



أنواع التبرع بالدم:

ومن أهم أنواع التبرع، الدم الكامل وهو النوع الأكثر شيوعًا في عمليات التبرع بالدم؛ حيث يشمل جميع مكونات الدم «الخلايا الحمراء، البلازما، والصفائح الدموية».

فوائد التبرع بالدم :

زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة وكريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دم.

زيادة نشاط الدورة الدموية.

تقليل نسبة الحديد في الدم، والذي يعد أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

من يتبرع بالدم مرة واحدة على الأقل سنويًا، أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم، وفقًا للعديد من الدراسات.

من فوائد التبرع بالدم إلى أهمية الاطمئنان على الصحة، وذلك عن طريق إجراء الفحص الطبي قبل التبرع.

من فوائد التبرع، تقليل فرص الإصابة ببعض أمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك تجديد الدم من خلال تعويض خلايا الدم بخلايا جديدة.

التبرع بالدم تشمل كسب المُتبرع الأجر والثواب عن طريق المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

تجديد وتنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لضخ الدم.

تقليل الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم حيث يفيد التبرع بالدم في خفض ضغط الدم بمعدل 18 مليمترا زئبقيا.

التقليل من الإجهاد التأكسدي عن طريق رفع إنزيم مضادات الأكسدة مثل "سوبرأوكسايد ديسمتيز"، وبالتالي الوقاية من الشيخوخة والأورام السرطانية.

تقليل نسبة الحديد في كريات الدم الحمراء، والحديد هو مادة سامة تؤدي إلى أكسدة الأكسجين وبالتالي فإنها تقلل من خطر الإصابة ببعض الامراض.

وبخلاف فوائد التبرع بالدم الصحية، هناك فوائد نفسية تتمثل في تحسن الحالة المزاجية، والإحساس بالذات، والتقليل من الطاقة السلبية، ومن جلد الذات.

فئات ممنوعة من التبرع بالدم

- المرأة الحامل.

- الشخص المصاب بالحمّى.

- الأشخاص الخاضعين لثقوب أو وشم الجسم منذ فترة قريبة.

- الأشخاص المصابون بفقر الدم.

- بعض مرضى السرطان مثل سرطان الدم.

- الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو أمراض الرئة الشديدة.

- مرضى التهاب الكبد ب، والتهاب الكبد ج.

- المصابون بفيروس نقص المناعة

- الأشخاص تحت تأثير الكحول.

- الأشخاص المصابون بمرض الملاريا.

- المصابون ببعض أمراض الدم، مثل: قلّة الصفيحات، ونزف الدم الوراثي

- بعض مصابي الأمراض الجلدية مثل تصلّب الجلد.

- المرضى المصابون بالأمراض المناعية مثل الذئبة الحمراء

- الأفراد الذين حصلوا على نتائج إيجابية في فحص تحري فيروس العوز المناعي البشري (فيروس الإيدز)

- الأفراد الذين تعاطوا مخدرات ترفيهية بالحقن.

– الشخص الذي أجريت له عملية نقل دم أو أحد مكوناته.

– الشخص الذي أجريت له عملية جراحية منذ فترة تقل عن 12 شهرًا.

– المصاب بالسرطان والصرع

– مرضى السكري، ومن بحاجة للأنسولين في علاجه، ضمن الممنوعين من التبرع بالـدم.

-مرضى الحساسية كالربو أو الحساسية من الأدوية.

- المصابون بأمراض الدم الوراثية.



بعض أضرار التبرع بالدم

على الرغم من أن التبرع بالدم ينقذ أرواح، إلا أن له بعض الآثار الجانبية، وتشمل مما يأتي :

أضرار التبرع بالدم

الضعف الجسدي.

الشعور بعدم الراحة.

الإغماء.

وتختفي هذه الأعراض بعد 24 ساعة غالباً من التبرع بالدم .

وفي بعض الحالات قد تعاني من تأثيرات أكثر خطورة، وخاصة لدى أولئك المتبرعين ذوي العمر الصغير أو الوزن المنخفض أو من يتبرعون لأول مرة، وتشمل هذه الأضرار ما يأتي:

انخفاض ضغط الدم.

تقلصات في العضلات.

صعوبة في التنفس.

التقيؤ.

التشنجات.

ظهور الكدمات

استمرار النزيف ويعد استمرار النزيف من أضرار التبرع بالدم، حيث أنه بعد الانتهاء من التبرع بالدم، يقوم الطبيب بإزالة الإبرة من جسمك ووضع الضمادات مكانها بشكل ضاغط من أجل إيقاف تدفق الدم إلى هذا الوعاء الدموي ، مع ضرورة أن تقوم باستشارة الطبيب في حال عدم توقف النزيف.

الشعور الألم في معظم الحالات يترافق التبرع بالدم أو استخدام الإبر بالشعور بالألم.

الشعور بدوار وغثيان قد يعاني الكثيرين من مشكلة الدوار والدوخة والغثيان بعد التبرع بالدم، ولهذا السبب تحديدًا يطلب منك الطبيب الجلوس لمدة 15 دقيقة.. في حال استمرت هذه الأعراض يجب عليك الاستلقاء مع رفع قدميك إلى الأعلى حتى تشعر بتحسن مع ضرورة استشارة الطبيب.