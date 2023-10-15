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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب 6 نجوم.. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يخوض مساء اليوم الأحد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي تدريبه الأخير لمواجهة نظيره منتخب اوزبكستان الودية الثانية على هامش معسكر شهر اكتوبر الجاري. 

ويرغب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية في تجربة قوية أمام أوزبكستان. 

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غياب 6 نجوم عن ودية المنتخب الأولمبي وأوزبكستان

 

يغيب عن مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية كل من: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.


وتم استدعاء محمد سمير بعد تأكد إصابة محمد مغربي باجهاد فى عضلة السمانة وحاجته للراحة .

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المنتخب الأولمبي يؤدي تدريبه الأول فى طشقند وسط أجواء باردة

 

وسط أجواء باردة وممطرة، أدي المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الأول تحت قيادة مديره الفني البرازيلى روجيرو ميكالى استعدادا  للقاء ودى مهم وقوى أمام نظيره أوزبكستان مساء غدا الاثنين  فى طشقند.

تأتي التجربة الأوزبكية فى إطار سلسلة مباريات ودية يجريها المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وكان آخرها الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد المقاولون العرب قبل 24 ساعة من السفر إلى أوزبكستان.

وقام البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مجموعة قامت بالتدريب على بعض الجمل الفنية وقادها البرازيلى تياجو المدرب العام وساعده ليوناردو مدرب الأحمال والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، وأحمد شوقي أخصائي التدليك .. 

بينما خاضت المجموعة الثانية  تدريبات استشفائية طبقا لبرنامج متفق عليه مع البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي وقام بتنفيذه د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وساعده احمد عبد الحكيم أخصائي التأهيل.

شهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي ورئيس البعثة فى طشقند، ومحمود حرب المدير الإداري الذى رتب للمعسكر بسفره المبكر ومعاينته الميدانية للملاعب والإقامة وهو الأمر الذى سهل الكثير على أفراد البعثة.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبي برئاسة محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب أولمبي الفراعنة قد وصلت فى ساعة مبكرة من فجر امس السبت بعد رحلة طويلة من القاهرة إلى طشقند تخللها ترانزيت فى مدينة دبي بالامارات .

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المنتخب الأولمبي يهزم الأردن وديا بثلاثية 

 

حقق المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي فوزا على نظيره منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

أحرز حسام عبدالمجيد هدف المنتخب الأولمبي الأول فى شباك منتخب الأردن فى الدقيقة السادسة . 

وتلقي حسام عبد المجيد الكرة من ضربة ركنية سددها برأسه قوية فى شباك حارس مرمي الأردن محرزا الهدف الأول لصالح المنتخب الأولمبي.

ونجح حارس مرمي منتخب الأردن في ابعاد فرصة محققة سددها على زعزوع ويضيع هدف محقق لصالح المنتخب الأولمبي.

وسجل محمد حمدي هدف المنتخب الأولمبي الثاني بتسديدة مُخادعة في شباك منتخب الأردن من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وسدد محمد حمدى ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى منتخب الأردن معلنا الهدف الثاني لصالح المنتخب الأولمبي.  

وتصدى حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي لهدف مُحقق في الدقيقة 71 أمام منتخب الأردن الأولمبي ويبعدها الي ضربة ركنية.

وتألق حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي وتصدي لرأسية مهاجم منتخب الأردن ومنع هدفا محققا .

ومنع القائم الأيمن لحارس مرمي منتخب الأردن بلال مظهر من تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب الأولمبي في الدقيقة 82.

بينما أحرز ماجد هاني هدف المنتخب الأولمبي الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

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مدرب المنتخب الأولمبي يبحث اختيار بديل وائل رياض

 

كشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي عن آخر استعدادات الفراعنة الصغار لمواجهة أوزباكستان المقرر اقامتها غدا الإثنين في العاصمة الأوزباكية طشقند .

وقال محمود حرب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": "المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة أوزباكستان ، كما أن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للفراعنة الصغار راضِ عن آداء اللاعبين في مواجهة منتخب الأردن الودية الماضية والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدف، ومن المتوقع أن يدفع ميكالي بالعديد من العناصر التي لم تشارك أمام منتخب النشامى الأردني   ".

وأضاف محمود حرب المدير الإداري لمنتخب الفراعنة الصغار : " البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لم يستقر حتى الآن عن بديل وائل رياض شيتوس المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي الذي رحل لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، ومن الوارد ألا ينضم عنصر بديل في الجهاز المعاون حال إصرار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على ذلك".

وغادرت بعثة المنتخب الأولمبي القاهرة الي اوزبكستان لخوض مباراة ودية بين الفريقين غدا الاثنين فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وتضم بعثة المنتخب الأولمبي لخوض مباراة أوزبكستان الودية 22 لاعبا إضافة إلي الجهاز الفني والاداري والكادر الطبي . 


وسبق بعثة المنتخب الأولمبي إلى أوزبكستان محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها والاطلاع بنفسه على أماكن التدريبات والإقامة.

المنتخب الأولمبي ميكالي منتخب اوزبكستان محمد مغربي كوكا الأردن

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