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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تبدأ بإجلاء رعاياها من إسرائيل عن طريق البحر

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستبدأ في إجلاء مواطنيها وأفراد أسرهم المباشرين من إسرائيل عبر البحر إلى قبرص غدًا الاثنين.

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أمريكا تبدأ بإجلاء رعاياها من إسرائيل عن طريق البحر

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وحسب ما ذكرته السفارة الأمريكية في إسرائيل، يبدأ الصعود في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويجب على مواطني الولايات المتحدة الوصول إلى محطة الركاب في ميناء حيفا في موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وسيتم الصعود على متن الرحلة حسب ترتيب الوصول ويكون على أساس محدود المساحة.

وتقوم الولايات المتحدة أيضًا بتشغيل رحلات جوية لأولئك الذين يرغبون في المغادرة.

وبدأ عدد من الدول بإجلاء مواطنيها من إسرائيل في الأيام الأخيرة قبل العملية البرية المتوقعة في غزة وتصاعد التوترات على الحدود الشمالية.

المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحث مواطنيها 

وحثت العديد من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مواطنيها في غزة على الاقتراب من معبر رفح حتى يتمكنوا من المغادرة عند إعادة فتح المعبر.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم السبت إنهم كانوا يعملون على إقناع مئات الأمريكيين بالمغادرة عبر رفح، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك.

فيما ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت أيضًا أنه حث إسرائيل ومصر على فتح ممر إنساني خارج قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح أمام المواطنين الفرنسيين.

وأوضح البيان أن باريس اتصلت بجميع المعنيين لمحاولة التأكد من أن المواطنين الفرنسيين يمكنهم العبور من جنوب قطاع غزة إلى مصر وأن المعبر يمكن أن يستخدم أيضًا في "عمليات إنسانية" إلى غزة.

المتحدة الأثنين فلسطين إجلاء رعايا السفارة الأمريكية رعايا إسرائيل

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