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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاظم الساهر يطرح أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي"

كاظم الساهر
كاظم الساهر

طرح الفنان كاظم الساهر ، أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" ، من كلمات لسان الدين إبن الخطيب‬⁩ ، ألحان الموسيقار طلال ، توزيع هشام نياز .

 

وهي أغنية مغلفة بمزيج من الطرب والأحاسيس، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع ، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز .

كاظم الساهر قدم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" ،في حفل أمس ضمن حفلات مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة، وهو مهرجان غنائي تنظمه وزارة الثقافة السعودية ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.

وقد كشف كاظم الساهر، عن سعادته البالغة بتقديم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" ، مؤكداً حماسه الشديد لتقديم المتميز والأفضل من خلال تجربة رائعة ، واصفاً التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، مع حرصه في أغنياته وأعماله الفنية ، ان يسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبل .

وأشار كاظم الساهر إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة ، مع الكلمات الرشيقة ، وتعد باقة ورد رومانسية، متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي.

 

كاظم الساهر 

من جهة أخرى، وأوضح كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”. 

كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”

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