تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة أمطار متفاوتة الشدة تضرب البلاد تستمر لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل، سوف تشهد استقرار في معدل درجات الحرارة المنخفض نسبيا خلال هذه الفترة على الأسابيع السابقة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس، يكون معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار متفاوتة الشدة

ويشهد الطقس نشاط للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بينما تكون الملاحة البحرية معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط.

أمطار متفاوتة الشدة بعدة مناطق

أما عن فرص الامطار خلال حالة الطقس هذه الفترة، تكون هناك أمطار متفاوتة الشدة من الأحد إلى الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري.

أما عن متوسط درجات الحرارة لهذا الأسبوع، من حالة الطقس، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة.

أمطار متفاوتة الشدة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الاسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، أجواءه خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، ومن المتوقع لها أن تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.