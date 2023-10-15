أسعار السلع بعد تطبيق مبادرة مجلس الوزراء للتخفيض.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة لـ السلع التموينية بالإعلان عن استيراد كمية ٢٥٠ ألف طن أرز ابيض، وذلك لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز ، ليصل بذلك إلى أكثر من ٦ شهور، ومن المتوقع وصولها خلال ٦ أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريـــــــة، بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية.

وقام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالاجتماع مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة في اطار الحرص المستمر علي وضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.