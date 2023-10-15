افتتاح معرض " نسائم ريفية " للفنانة جيهان بدران بالمتحف الإسلامى

افتتح أحمد صيام مدير عام المتحف الفن الإسلامي، معرض "نسائم ريفية" للفنانة جيهان بدران، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد فى قاعة العرض بالمتحف، ويستمر المعرض حتى يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر الجارى .

عن المعرض يقول الفنان الكبير الدكتور طه القرنى، إن أعمال الفنانة جيهان بدران، حالة جمالية تمتد إلى جذورها ونشأتها وكيف أثرت فيها، فاستدعت عندها بساطة الطفولة ومراحل عدة إختزلتها الفنانة وأعادت صياغتها برؤية تشكيلية، ومن يتطلع إلى أعمالها وطرق المعالجة بين الأسطح والتناول النوعي لما تختاره من وحدات فنية، سيجد أن هناك طاقة ما تستمد منها الفنانة رؤيتها الفنية، وتطويع حالتها الشعورية لما تقدمه من حراك لوني، يأخذ المشاهد إلى بعد آخر ومساحة جمالية أخرى قد يرى فيها نفسه أو جزء من ماضيه أو جزء يؤصل رؤية إبداعية في داخله تستنفرها هذه الأعمال إلى المتلقي .

المعرض يتضمن ٥٠ عملا فنيا زيت على توال بمقاسات مختلفة، يحكى عن إرتباط الفن التشكيلى بالوحدة الفنية الإسلامية، ويستقبل المعرض زواره من ٩ صباحا حتى ٥ مساء يوميا .

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