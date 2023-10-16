أخبار التعليم.. افتتاح معرض التعليم العالي الصيني اليوم.. نجم العقرب يظهر في سماء مصر بجوار القمر.. الأربعاء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بحضور وزير التعليم العالي ..افتتاح معرض التعليم العالي الصيني اليوم

تنظم جامعة عين شمس فعاليات معرض التعليم العالي الصيني بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والسيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني ، الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، السيد شنغ جيانكسو، المدير العام لمجلس المنح للصين والسيد تشانغ تاو القائم بالأعمال، سفارة الصين في مصر.

٤ شروط تعفيك من دفع مصروفات الكلية بجامعة القاهرة | تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي لعام 2023-2024.

اليوم.. آخر موعد للتسجيل بالمقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول بعين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، موعد غلق باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

تحت شعار قادة الغد .. اليوم .. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد

ينظم اليوم معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار قادة الغد، خلال الفترة من ١٦ - ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣.



التعليم العالي تعلن عن عقد ندوة دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية المستدامة و الموارد المائية .. اليوم

تنظم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور اسلام ابو المجد ندوة علمية بعنوان، " دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية المستدامة و الموارد المائية"، وذلك اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023.

نجم العقرب يظهر في سماء مصر بجوار القمر ... الأربعاء

تشهد سماء مصر، يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.