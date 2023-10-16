الحديد والصلب: مليار جنيه فائض التصفية خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.148 مليار جنيه.

وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن إجمالي إيرادات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغت نحو 1.503 مليار جنيه.

وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية، أن إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر بلغ نحو 355 مليون جنيه، تضمنت 176 مليون جنيه إجمالي الأجور والتعويضات.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال استبعاد الأجور والتعويضات من مصاريف التصفية يصل الفائض إلى 1.32 مليار جنيه .

قرار تصفية الحديد والصلب

وفي يناير 2021،وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب علي قرار تصفية الشركة، بعد محاولات كثيرة لوقف الخسائر والتي بلغت نحو 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2019 ،بحسب وزارة قطاع الأعمال.

وبلغت إجمالي ديون شركة الحديد والصلب نحو 12مليار جنيه ، وحصلت العمال علي كافة مستحقاتهم والتي بلغت 2.2 مليار جنيه، وفق تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام .مازالت أعمال تصفية شركة الحديد والصلب مستمرة حتي الآن.

وأنشئت شركة الحديد والصلب إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي نحو 82.4% من أسهم الشركة فيما يمتلك بنك مصر4.92 % وبلغت نسبة مساهمة مصر للألومنيوم نحو 1.81% ،ولا تتعدى نسبة النصر للتعدين في شركة الحديد والصلب 1%.