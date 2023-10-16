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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها التوت والفشار.. اطعمة لا تسبب زيادة الوزن

صدى البلد

 


 

    

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الاطعمه التى  لاتسبب زيادة الوزن •

  1•   جبنة قريش:


 

تمتاز جبنة قريش باحتوائها على الكثير من البروتينات والقليل من السعرات الحرارية، وهذا

يجعلها أحد الأصناف الغذائية المفيدة لخسارة الوزن،هذه الجبنة على زيادة الشعور بالشبع تتشابه مع قدرة البيض، وجبنة قريش تحتوي على نسب عالية من فيتامينات ب، والفسفور، والكالسيوم،والسيلينيوم.


 

           

  2  اللحوم الخالية من الدهن:


 

تمتلئ اللحوم الخالية من الدهون بالبروتينات بدلًا عن الدهون، ومن المعروف أن اللحوم هي من بين أكثرالأصناف الغذائية إشباعًا، كما من المعروف أيضًا بأن التركيز على تناول الأطعمة البروتينية يؤدي في المحصلة إلى خفض مستويات السعرات الحرارية التي يحصل عليها جسمك أكثر من الأصناف غير البروتينية.


 3 السمك:

 

تمتلك أحماض أوميغا 3 الموجودة في السمك قدرة على زيادة الشعور بالشبع لدى المصابين بالسمنة، كما أن احتواء السمك على نسب عالية من البروتينات سيزيد أكثر من مستوى الشبع، وفي الحقيقة فإن السمك حاز أصلًا على مرتبة متقدمة في قائمة اللحوم المشبعة

 

4    البيض:


 

هي أن البيض هو أحد الأصناف الغذائية الصحية؛ فهو يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك، كما أنه يُساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول، ولقد أظهرت نتائج الكثير من الدراسات أن تناول البيض على وجبة الإفطار يُساهم في جعلك أقل رغبة في تناول المزيد من الأطعمة أو السعرات الحرارية في الساعات المتبقية من النهار


   5 الخضروات   


 

بالمركبات النباتية المفيدة لجسمك والألياف والماء، إلا أنها تبقى فقيرة بالسعرات الحرارية ومشبعة في نفس الوقت، وهذا هو السبب الذي يدفع بالكثيرين إلى النصح بتناول وتحضير أطباق السلطة الشهيرة، خاصة قبل تناول الوجبات الرئيسية،


6  البقوليات:


 

يُقبل الكثيرون على تناول العدس، والفول، والحمص،وغيرها من البقوليات بسبب كونها غنية بالبروتينات والألياف الغذائية، لكن فوائد البقوليات لا تتوقف عند هذا الشأن فحسب؛ فهذه الأصناف لا تحتوي على الكثير من الطاقة، كما أنها مشبعة كثيرًا، وهذا يجعلها مفيدة لخسارة الوزن، ومن المثير للاهتمام أن إحدى المراجعات العلمية خلصت إلى نتيجة مفادها أن للحمص والفول قدرة على زيادة الشعور بالشبع بنسبة 31% أكثر من الخبز أو المعكرونة.


 

٧الفشار؛


 

لأن الفشار هو أصلًا نوع من أنواع الحبوب الكاملة ولا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، لكن عليك بالطبع التركيز على تناول الفشار المنزلي وليس الفشار التجاري الذي يمتلئ بالسعرات الحرارية والمكونات غيرالصحية.


 

             

 

٨    التوت:


 

يحتوي التوت على الكثير من الألياف المرتبطة بإدارة الوزن، إذ يوفّر الكوب الواحد من التوت 8 غرام من الألياف.


 

٩الأفوكادو:


 

يوفّر الأفوكادو العديد من العناصر الغذائية المفيدة بالإضافة إلى الألياف والدهون الصحية، فقد وجدت دراسة أجريت على مجموعة من البالغين أن الأشخاص الذين تناولوا الأفوكادو كان وزنهم أقل بكثير كما كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من أولئك الذين لم يتناولوه، كما يميل الأشخاص الذين تناولوه إلى تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والألياف.


 

:

الأطعمة البروتينية الخضراوات الحبوب الكاملة الشعور بالشبع السمن تناول الوجبات

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