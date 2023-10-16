وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام الدراسة في إدارتي السنطة وشرق طنطا

انضباط العملية التعليمية بالمدارس، والحضور الطلابي جيد بجميع المدارس تكريم معلمتين للغة العربية بالسنطة لتميزهما

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولة تفقدية ميدانية لمتابعة عدد من مدارس إدارة السنطة التعليمية، بحضور يسر عبد الغني، مدير عام الإدارة التعليمية بالسنطة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر.

كما تابع وكيل وزارة التعليم مدارس قريتي شبرابيل وشبراقاص، وهي شبرابيل للتعليم الأساسي، والوحدة المجمعة الابتدائية بشبراقاص.

كما شهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة شبرابيل للتعليم الأساسي، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة، ثم قدم طلاب المدرسة فقرات متنوعة تحت عنوان "في حب مصر"، حيث تضمنت الفقرات أغاني وطنية وعروض رياضية، ثم قام بمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص.

وأكد وكيل التعليم على لائحة الانضباط الطلابي، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، مؤكداً على الإعلان عن المجموعات في أماكن ظاهرة لجميع الطلبة، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وأشاد بجهود إدارة المدرسة والمعلمين، كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها.

وخلال المتابعة بمدارس السنطة، أثنى وكيل الوزارة على الحضور الطلابي المتميز، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد للطلاب، وقدم شهادتي تقدير لكلا من جيهان إبراهيم المحلاوي، ومريم إبراهيم عبد الله، معلمتي اللغة العربية بمدرسة شبرابيل للتعليم الأساسي، لاستخدامهما الطرق التربوية الحديثة في الشرح، والتفاعل الجيد مع الطلاب بالفصول، بالإضافة إلى المستوى العلمي الجيد للطلاب.

وفي ختام جولته بمدارس قريتي شبرابيل وشبراقاص، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري المدارس على الجهد المبذول، بالإضافة إلى حسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة والعمل بروح الفريق، متمنياً للجميع عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح.

كما اختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة، في إدارة شرق طنطا، حيث قام بمتابعة مدرسة فاميلي سكول، حيث تقام بطولة سلاح المبارزة للمرحلتين الإعدادية والثانوية (بنات) للعام الدراسي 2023/2024، ضمن البرنامج الزمني لبطولات المديرية، وذلك في إطار دعم الرياضة وممارستها؛ لتمكين الطلاب من المنافسة الرياضية، والارتقاء بسلوكياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية.



وقد أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالتنظيم الجيد للبطولة، ووجه شكره للجهود المبذولة من الشئون التنفيذية بالمديرية، والتوجيه العام للتربية الرياضية، وللإدارات المشاركة في البطولة وأولياء الأمور على اهتمامهم بممارسة أبنائهم للنشاط الرياضي.

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