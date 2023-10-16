الثروة السمكية تكشف تفاصيل نفوق أسماك البوري بالإسكندرية

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي صورا لأعداد كبيرة من أسماك البوري النافقة التي يتم التخلص منها ، ورغبة بعض التجار في شرائها وبيعها للجمهور.

هذا الخبر تسبب في ذعر بالغ بين المواطنين، الأمر وصل إلى تقديم بعض نواب البرلمان طلبات إحاطة لاستجلاء الأسباب التي دعت إلى نفوق هذه الأسماك ومعرفة تسربها إلى الأسواق من عدمه.

وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها بفيسيوك ان شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة أصدرت بياناً عبر مركزها الإعلامي وهي المنوط بها أعمال النظافة في محافظة الإسكندرية عن تخلصها من أعداد كبيرة من سمك البوري النافق ، وذكر البيان أنه مع الساعات الأولى للصباح قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإخطار مسئولي الشركة بطلب رفع بعض المخلفات التي كان من بينها أسماك نافقة، وبناءً عليه تم رفع هذه المخلفات ونقلها إلي المحطة الوسيطة بموقع محرم بك ، حيث تم هرسها من خلال اللوادر المخصصة لذلك ، ثم نقلها إلي موقع المدفن الصحي بمدينة الحمام ، وأنه جرى دفن الأسماك طبقا للاشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها ..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو