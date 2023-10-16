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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة لافروف إلى الصين.. تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين

صدى البلد

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين اليوم الاثنين. وتعد زيارة لافروف إلى الصين خطوة مهمة في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين موسكو وبكين، خاصة في ظل التحديات التي تواجههما على الساحة الدولية.

ومن المتوقع أن يلتقي بوتين وشي في بكين في الأسابيع المقبلة، في زيارة قد تشهد توقيع اتفاقات جديدة في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتجارة. حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وتؤكد هذه الزيارة على قوة وثبات العلاقات بين الصين وروسيا، التي تصفهما بأنهما "شركاء شاملين للتنسيق الاستراتيجي". كما تظهر أن الصين وروسيا لديهما رؤية مشتركة لإعادة تشكيل نظام الحوكمة العالمية بطريقة أكثر عدالة.

منتدي الحزام والطريق
وتستضيف بكين ممثلي 130 دولة يومي الثلاثاء والأربعاء للاحتفال بمرور عقد على مبادرة الحزام والطريق- مشروع جيوسياسي رئيسي للرئيس الصيني، شي جين بينج لتوسيع نفوذ الصين.

عالم متعدد الأقطاب
وتأتي هذه الزيارة في ظل تزايد التبعية الاستراتيجية لروسيا على الصين منذ أن دفعت الحرب الأوكرانية بلادها إلى عزلة دولية.
في اجتماعه مع لافروف، قال وانج يى إن الصين وروسیا یجب أن تعملا معًا على تشكیل "عالم متعدد الأقطاب"، مضیفًا أن البلدین تتحملان "مسؤولیة خاصة" من حیث المحافظة على استقرار وسلام العالم على المستوى الإستراتیجی.
وأشاد بوتین فی مقابلة مع التلفزيون الصینی CGTN قبل زیارته هذا الأسبوع بالعلاقات مع بكین و"الفوائد المتبادلة" لمبادرة الحزام والطریق.

شراكة استراتيجية
ارتفعت التجارة بین الصین وروسیا هذا العام إلى مستویات لم یشهدها منذ بدایة الحرب الروسیة فی أوکرانیا، حیث أن واردات الصین من النفط الروسی توفر لموسکو خط حیاة حیوی وسط عقوبات دولیة مشددة.
وتتمحور شراكة الصين وروسيا حول العلاقة بين شي وبوتين، اللذين وصفا بعضهما بأنهما "أصدقاء أعزاء". لكن تحالفهما يشكل أيضًا ضرورة تآزرية، حيث يرى كل منهما الآخر كحصن ضروري في صراعهما المشترك ضد هيمنة الغرب.

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