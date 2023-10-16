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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطط وقف إطلاق النار تفشل.. لا حل في الأفق للصراع بين إسرائيل وحماس

صدى البلد

منذ 7 أكتوبر، يشهد قطاع هجمات جوية إسرائيلية مكثفة ردا على إطلاق صواريخ من قبل حماس على إسرائيل. وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا، من بينهم 25 في المائة أطفال، وإصابة نحو 10000 آخرين، بالإضافة إلى 1000 شخص في عداد المفقودين. حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وقد أدى الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة إلى أزمة إنسانية، حيث نفدت المواد الغذائية والأدوية والوقود، وتضررت البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقد تعثرت خطط لإقامة هدنة مؤقتة في جنوب غزة للسماح لحاملي الجوازات الأجنبية بمغادرة القطاع المحاصر وإدخال المساعدات الإنسانية، بعد أن نفت إسرائيل وجود أي اتفاق بهذا الشأن.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على غزة بهدف تدمير حماس، التي تواصل إطلاق صواريخها على إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية على غزة

بدأت إسرائيل حملتها العسكرية ضد غزة في 7 أكتوبر، ردا على هجوم شنه حماس على مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود، مما أسفر عن استشهاد ٢٧٥٠ شخصا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفه هو "القضاء على حماس"، وأنه "لن يتوانى عن استخدام كل الوسائل المتاحة" لحماية شعبه.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تستهدف "البنية التحتية العسكرية" لحماس، مثل مخابئ الصواريخ والأنفاق والمستودعات، وأنها تحاول "تجنب قدر الإمكان" سقوط ضحايا مدنيين.

ولكن شهود عيان ومنظمات حقوقية قالوا إن الغارات الإسرائيلية أصابت أيضا منازل ومدارس ومستشفيات ومساجد ومكاتب إعلامية ومباني حكومية، مما تسبب في دمار هائل وخسائر بشرية فادحة.

وأفادت السلطات في غزة بأن عدد القتلى بلغ حتى الآن 2750 شخصا، من بينهم 687 طفلا و374 امرأة، وأن عدد الجرحى بلغ نحو 10000 شخص، بالإضافة إلى 1000 شخص في عداد المفقودين ويعتقد أنهم تحت الأنقاض.

وأضافت أن نحو 500 ألف شخص نزحوا عن منازلهم بسبب القصف، وأن نحو 80٪ من سكان غزة يعانون من نقص في المياه والكهرباء والصرف الصحي.

واستهدفت قوات الاحتلال صباح اليوم، مناطق محيطة بمستشفى القدس بمدينة غزة في وقت مبكر من يوم الاثنين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف في المستشفى من التحرك بسبب الغارات.

الهجمات الفلسطينية على إسرائيل

بدأت حماس حملتها الصاروخية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، ردا على ما اعتبرته "استفزازات" إسرائيلية في القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية المسجد الأقصى واعتقلت عشرات المصلين.

وقال زعيم حماس إسماعيل هنية إن "المقاومة" تدافع عن "الشرف" و"الحق" للشعب الفلسطيني، وأنها "لن تستسلم" للعدوان الإسرائيلي.

وأشار هنية إلى أن حماس تستخدم "صواريخ محلية الصنع"، مثل قسام وجهاد وزلزال، لضرب "الأهداف الإستراتيجية" في إسرائيل، مثل مطار بن غوريون وبرج عزرائيلي وقاعدة رامون الجوية.

ولكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن "القبة الحديدية"، نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ، تمكن من اعتراض "90٪؜" من الصواريخ التي أطلقتها حماس.

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