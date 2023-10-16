جامعة الفيوم تقيم حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان

شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان ، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ بقاعة الاحتفالات بالكلية.

أكدت لمياء إبراهيم أن الالتحاق بكلية طب الأسنان يتطلب جهدًا والتزامًا من الطلاب سواء في الحياة العلمية أو التطبيقية أو العملية بعد التخرج.

وأشارت إلى أن إدارة الكلية تقدم يد العون والمساعدة لطلاب الجدد والقدامى أيضًا في استقبال جميع المقترحات أو الأفكار التي تسهم في رفعة شأن الكلية، كما أوصت الطلاب بعدد من الإرشادات والتوجيهات، من أهمها الالتزام في حضور المحاضرات والحفاظ على نظافة الكلية وحسن التعامل مع زملائهم.

وتقدمت أ.د مها القرشي بالتهنئة لجميع الطلاب بالعام الجامعي الجديد متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح خلال سنوات الدراسة.

كما توجهت بالشكر والتقدير للطلاب القدامى على جهودهم المبذولة في الحصول على المراكز الأولى في المسابقات التي شاركت فيها الكلية على مستوى الجامعات المصرية، ودعت الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية لما لها من أهمية في بناء شخصية الطالب في الحياة العلمية والعملية ، وفي ختام الحفل تم تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة الإداريين والطلاب بالكلية وإهدائهم شهادات تقدير.

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