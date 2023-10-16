الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية على دمشق .. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام سورية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، فيما يرجح أنه استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية.

ويوم الأحد، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما استهدف مطار حلب شمال سوريا وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان: "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14-10-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه من الخدمة."

وذكرت وزارة النقل السورية في بيان إنه تم تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي (قدوم ومغادرة) إلى مطار اللاذقية الدولي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه البحر استهدفت مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

وأشار المرصد أن المطار حلب الدولي عاد للعمل، صباح السبت، بعد أقل من 48 ساعة على الضربات الإسرائيلية بعد ظهر الخميس 12 أكتوبر التي أخرجت مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، فيما تستمر شركات الطيران ببرمجة رحلاتها عبر مطار اللاذقية "حميميم"، ريثما يتم إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي، التي شارفت على النهاية بجهود فرق الصيانة.