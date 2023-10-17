محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بتفقد الشوارع ومتابعة مشروعات التجميل

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية ، بالإضافة إلى متابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير أستهلها بتفقد الأعمال الجارية بمركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، وأيضاً متابعة تنفيذ عدد من ساحات الإنتظار أمام المستشفى الجامعى بطريق كسر الحجر للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائى والتكدس المرورى ، وكذا مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر .

وأثناء جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أعطى المحافظ توجيهاته بالإسراع فى تجميل مدخل مركز مجدى يعقوب ، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمى .

جولات ميدانية

وكلف المحافظ بالإسراع بنهو مشروع الإحلال والتجديد بشارع كسر الحجر بطول 4 كم ، وبتكلفة 54 مليون جنيه بدءاً من المنطقة المواجهة لمكتبة مصر العامة بميدان العقاد وحتى مركز الدكتور مجدى يعقوب، مع نهو 3 ساحات إنتظار أمام المستشفى الجامعى ليصبح عددها 10 ساحات إنتظار لتخفيف التكدس المرورى فى هذه المنطقة الحيوية ، مع وضع لوحات إرشادية لها لتوضيح المداخل والمخارج .

فيما شدد أشرف عطية على إزالة عدد من الإشغالات والتشوهات البصرية والإعلانات واليافطات المخالفة فى شوارع كسر الحجر والشواربى الجديد وشرق البندر وصلاح الدين ، وأثناء جولته التفقدية وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول ، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة .

جهود

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة ، والدكتور إيهاب حنفى مدير فرع أسوان ، بالإضافة إلى الوفد المرافق له وذلك فى إطار الإستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتناول اللقاء التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون نسمة .